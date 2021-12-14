Канада схвалила Китай як організатора Олімпіади

Представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від Канади Дік Паунд заявив, що не шкодує, що Китай був обраний країною-господаркою зимової Олімпіади 2022 року, повідомляє Дзеркало тижня.

"У тому сенсі, що обрано таку країну, яка може організувати і чудово провести Ігри, в Китаї немає абсолютно нічого поганого" , - сказав Паунд в інтерв'ю німецькому радіо Deutschlandfunk.

Він додав, що "це дуже хороша та дуже організована країна".

"Коли ми обираємо країну для проведення Ігор, це не означає, що ми підтримуємо політичні цілі цієї країни. Вибір робиться виходячи з важливості країни як спортивної нації, і її здатності організовувати Ігри на тому рівні, на який зараз чекає світ" , - пояснив чиновник.

Паунд повідомив, що оргкомітет пекінської Олімпіади погодився дозволити спортсменам вільно виступати на пресконференціях з різних питань, у тому числі щодо проблем мусульманських меншин у китайському Сіньцзяні.