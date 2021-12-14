Associated press звинуватило спецслужби США у стеженні

Інформаційне агентство Associated press (AP) запросило у міністерства внутрішньої безпеки (DHS) США пояснень щодо використання секретних урядових баз даних для стеження за міжнародними терористами з метою розслідування діяльності журналістів, повідомляє РИА Новости.

Зазначається, що в листі до голови DHS США Алехандро Майоркасу виконавчий редактор AP Джулі Пейс зажадала від відомства пояснити, чому ім'я журналістки AP Марти Мендоси проходило по базах даних як "потенційного конфіденційного інформатора" під час адміністрації Трампа, як зазначено в доповіді генерального інспектора внутрішньої безпеки.

"Це кричущий приклад того, як федеральне відомство використовує свої повноваження для перевірки контактів журналістів. Хоча дії, наведені в доповіді генерального інспектора, були вжиті під час попередньої адміністрації, ця практика описувалася як звичайна" , - цитує агентство слова Пейс.

Минулого тижня ЗМІ повідомили, що спеціальний підрозділ прикордонно-митної служби (CBP) США використав конфіденційні урядові бази даних, призначені для відстеження терористів, для розслідування діяльності 20 американських журналістів, зокрема репортера AP.