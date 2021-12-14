Білий дім вивчає посилення східного флангу НАТО
Білий дім вивчає відправку військових до Східної Європи у разі загострення ситуації через Україну. Про це заявила прессекретар президента США Джен Псакі, повідомляє РИА Новости.
На брифінгу Псакі запитали, чи входить відправка військових до можливих заходів підтримки союзників по НАТО.
"Якщо ви подивитеся на 2014 рік, багато країн-партнерів по НАТО просили підтримки, просили збільшити (військову) присутність або ж просили додаткового ротаційного розгортання (військ). Звичайно, ця можливість знаходиться на столі, якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну", - сказала Псакі.