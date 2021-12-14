Білий дім вивчає посилення східного флангу НАТО через Україну

Білий дім вивчає відправку військових до Східної Європи у разі загострення ситуації через Україну. Про це заявила прессекретар президента США Джен Псакі, повідомляє РИА Новости.

На брифінгу Псакі запитали, чи входить відправка військових до можливих заходів підтримки союзників по НАТО.