Пентагон підтвердив підтримку збройних сил Литви

США та Литва продовжуватимуть працювати разом, щоб зміцнити збройні сили цієї прибалтійської країни. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, приймаючи міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, повідомляє РИА Новости.

У заяві Остін назвав Литву "маяком демократії" в регіоні, зокрема, завдяки розміщенню у себе представників російської та білоруської опозиції.

"Сьогодні США знову солідарні з Литвою, і ми продовжуватимемо працювати разом для зміцнення збройних сил Литви. Тому мені особливо приємно, що ми підпишемо взаємну угоду про оборонні закупівлі між нашими країнами, щоб покращити умови для придбання оборонних засобів та підвищити взаємодію між нашими озброєними силами" , - зазначив Остін у заяві, опублікованій на сайті Пентагону.

Крім того, глава оборонного відомства США перерахував "виклики", з якими стикається Литва: "використання мігрантів" у Білорусі проти Литви та її сусідів, гібридна кампанія з боку Росії, а також посилений тиск на Литву з Китаю. Остін заявив, що Литва не стикається з цими "викликами" наодинці.