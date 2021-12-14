Маск вирішив виробляти ракетне паливо з вуглекислого газу

Засновник американської компанії SpaceX, мільярдер Ілон Маск заявив про початок програми з використання вуглекислого газу з атмосфери як ракетне паливо, повідомляє РИА Новости.

"SpaceX починає програму з виведення вуглекислого газу з атмосфери та переробки його в ракетне паливо" , - написав Маск у своєму акаунті в Twitter.

Підприємець зазначив, що реалізація подібної програми може бути корисною для польотів на Марс, атмосфера якого в основному складається з вуглекислого газу.