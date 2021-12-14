МОЗ Бразилії знову атакували хакери

МОЗ Бразилії зазнало другої хакерської атаки за останні чотири дні, повідомляє РИА Новости.

"Кейрога повідомив, що Міністерство охорони здоров'я знову зазнало хакерської атаки" , - зазначає місцевий портал новин з посиланням на міністра охорони здоров'я Марсело Кейрогу.

Спочатку труднощі з доступом до даних МОЗ саме відомство пояснювало "плановими роботами". Міністр зазначив, що атака була меншою.

Сайт міністерства охорони здоров'я Бразилії 10 грудня був атакований хакерами, проте дані не були втрачені.