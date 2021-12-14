МОЗ Бразилії знову атакували хакери

МОЗ Бразилії знову атакували хакери

МОЗ Бразилії зазнало другої хакерської атаки за останні чотири дні, повідомляє РИА Новости.

"Кейрога повідомив, що Міністерство охорони здоров'я знову зазнало хакерської атаки", - зазначає місцевий портал новин з посиланням на міністра охорони здоров'я Марсело Кейрогу.

Спочатку труднощі з доступом до даних МОЗ саме відомство пояснювало "плановими роботами". Міністр зазначив, що атака була меншою.

Сайт міністерства охорони здоров'я Бразилії 10 грудня був атакований хакерами, проте дані не були втрачені.

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