США звинуватили жителів Румунії в крадіжці палива з військової бази

У Міноборони США підтвердили розкрадання палива з авіабази НАТО "Михайло Когелнічану" в Румунії, повідомляє Газета.ru.

Крадіжки здійснювалися протягом чотирьох років. При цьому міністр оборони Румунії Василе Динку звинуватив у події самі Сполучені Штати.

«Слухайте, це був пункт постачання десь за межами військової бази США. Я назвав би це недбалістю з боку американців — вони недостатньо добре знайомі з нашою культурою» , — заявив глава румунського військового відомства.

Наприкінці листопада стало відомо, що група громадян Румунії вкрала з американської військової бази на південному сході держави дизельне паливо на суму близько $2 млн.

Як повідомили у правоохоронних органах країни, кілька людей створили на румунській території злочинне угруповання, яке з 2017 року крало дизельне паливо, що належить уряду Сполучених Штатів, на американській військовій базі «Михайло Когелнічану», а також із районів, призначених для проведення тактичних військових навчань у повіту Констанца. У результаті у цій справі було затримано семеро людей.

Зокрема, злочинці крали паливо із генераторів, які обслуговують певні зони на цій військовій базі США.