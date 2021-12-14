Глава ВООЗ попередив про нові кризи після пандемії

Після завершення пандемії коронавірусу людство зіткнеться з посиленою бідністю, голодом, нерівністю, хворобами, зміною клімату та іншими кризами, повідомляє Корреспондент.

Такий прогноз у понеділок, 13 грудня, озвучив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус. Виступаючи на 10-й Глобальній конференції зі зміцнення здоров'я, гендиректор ВООЗ закликав держави "сприяти економічному зростанню, заснованому на здоров'ї та добробуті людей та планети".

Гебрейєсус зазначив, що пандемія COVID-19 стала яскравим прикладом того, що "якщо здоров'я наражається на ризик, то на ризик наражається все", у зв'язку з чим він закликає світову спільноту ставитися до охорони здоров'я "не як до витрати, а як до інвестиції в наше спільне майбутнє".