Курс валют НБУ на 14 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 14 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 13 декабря, понизился до уровня 26.88 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 30.33 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.66 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 6 коп до 35.63 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 9 коп до 29.13 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 6.56 за 1 польский злотый.