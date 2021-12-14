Курс валют НБУ на 14 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 14 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 13 декабря, понизился до уровня 26.88 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 30.33 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 3.66 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 6 коп до 35.63 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 9 коп до 29.13 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 6.56 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.884600
|EUR
|Евро
|30.327200
|RUB
|Рубль
|0.366060
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.632800
|CHF
|Швейцарский франк
|29.127400
|PLN
|Польский злотый
|6.563800