Ляшко підтвердив виділення $150 млн від Світового банку

Україна отримає від Світового банку додаткові 150 млн доларів на подолання пандемії, повідомляє Укрiнформ.

Згідно з інформацією пресслужби Міністерства охорони здоров’я, спільний проєкт «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», який втілюють МОЗ України та Світовий банк, отримає додаткове фінансування в розмірі 150 млн доларів.

Відповідну угоду про надання позики підписали міністр охорони здоров′я Віктор Ляшко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

«Ми високо цінуємо підтримку, яку Світовий банк надає уряду України. Ці кошти допоможуть у подальшій боротьбі з COVID-19, а також у зміцненні національної системи охорони здоров’я. Додаткове фінансування дає нові можливості для придбання вакцини та пришвидшення темпів вакцинації. Ніхто не може бути захищеним, поки не захищені всі. Саме рівномірний доступ до вакцинації допоможе нам стримати поширення вірусу та подолати пандемію, щоб повернутися до звичного доковідного життя» , - зазначив Ляшко.

Уряд України спрямує 120 млн доларів на закупівлю вакцин, ще на 30 млн доларів будуть профінансовані важливі напрями розширення кампанії з вакцинації: розвиток інформаційних технологій, комунікація із широким колом громадськості, закупівля спеціалізованого обладнання для холодового ланцюга та безпечне поводження з медичними відходами.