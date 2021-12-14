Україна посилює співпрацю з Естонією щодо захисту кордонів

Україна та Естонія посилюють співпрацю у сфері захисту кордонів, повідомляє Укрiнформ.

Про це йшлося на зустрічі заступниці міністра внутрішніх справ Мері Акопян із Надзвичайним та Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском, радником президента Естонії з питань безпеки Лііс Муре та заступником глави місії посольства Естонії Марґус Герінгом, передає пресслужба МВС.

Як зазначається, сторони обговорили міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні та шляхи взаємодії в разі подальшої ескалації ситуації. Заступниця очільника МВС України поінформувала про заходи, яких вживає міністерство для укріплення кордонів. Акопян сказала, що питання безпеки кордону є пріоритетом для української влади.

“Ми високо цінуємо політичне партнерство з Естонською Республікою та сподіваємося, що співпраця, яка відбувалась між двома країнами упродовж багатьох років, буде тільки покращуватись. Вдячні естонським партнерам за постійну та цілеспрямовану підтримку, спрямовану на розвиток системи МВС, її реформування та посилення” , - заявила заступниця міністра.

Своєю чергою естонські партнери запропонували свою підтримку в питанні посилення безпеки кордонів України. Також сторони домовилися про активізацію співробітництва між міністерствами, особливо у сфері кібербезпеки та стратегічних комунікацій.

За словами заступниці міністра, планується, що Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Держприкордонслужба спільно з представниками місцевих адміністрацій, СБУ та ЗСУ візьмуть участь у міжсекторних кризових навчаннях, пов’язаних із національною стійкістю у розрізі інформаційної безпеки, кризової та стратегічної комунікації. Заходи відбудуться у 8 містах: Маріуполі, Сумах, Херсоні, Миколаєві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі.

Окрім того, у січні 2022 року планується підписання Меморандуму про співпрацю між МВС України та Міжнародним центром оборони і безпеки Естонії (ICDS) у межах естонсько-української програми “Стійка Україна”.

Учасники зустрічі окремо зупинилися на співпраці з розбудови напряму стратегічних комунікацій. Зокрема, партнери підтвердили готовність направити до Міністерства внутрішніх справ України експерта з питань стратегічних комунікацій МВС Естонської Республіки для проведення тренінгів та консультацій.