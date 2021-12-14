В Угорщині зафіксували перші випадки "Омікрону"
В Угорщині виявили перші випадки інфікування новим штамом COVID-19 Омікрон. Про це заявила головний санітарний лікар Угорщини Сесілія Мюллер, повідомляє Укрінформ.
“Штам Омікрон виявили в Угорщині”, - цитує видання Сіньхуа слова Мюллер.
За її словами, новий штам було виявлено у двох людей.
“Наразі це всі виявлені випадки, але штам вже поширений у Європі, тож його поява в Угорщині не дивує”, - зазначила експерт.
Вона додала, що Омікрон виявили у подружньої пари.