В Угорщині зафіксували перші випадки "Омікрону"

В Угорщині виявили перші випадки інфікування новим штамом COVID-19 Омікрон. Про це заявила головний санітарний лікар Угорщини Сесілія Мюллер, повідомляє Укрінформ.

“Штам Омікрон виявили в Угорщині” , - цитує видання Сіньхуа слова Мюллер.

За її словами, новий штам було виявлено у двох людей.

“Наразі це всі виявлені випадки, але штам вже поширений у Європі, тож його поява в Угорщині не дивує” , - зазначила експерт.

Вона додала, що Омікрон виявили у подружньої пари.