Чи можна лікувати зуби під наркозом дитині - відповів лікар Комаровський
Введення в загальний наркоз, а не седація (седація в стоматології є зануренням пацієнта в стан фізичного та емоційного розслаблення, іноді навіть навіть сну) при лікуванні зубів у дітей дуже непокоїть батьків. Чи можна вводити дітей у стан загального наркозу під час лікування зубів, пояснив популярний дитячий лікар Євген Комаровський, повідомляє Сьогодні.
Використання стану загального наркозу у дитячій стоматології – це загальноприйнята світова практика.
Людині, яка звертається за медичною допомогою, не повинно бути боляче – відзначив кандидат медичних наук, – Тому фраза "потерпіть" – абсолютно неприпустима у медицині 21 стопіччя.
Якщо вам боляче в кабінеті лікаря, то ви явно не знаходитесь в країні з цивілізованою медициною.
Зараз є безліч варіантів препаратів для сучасного введення у стан наркозу. Лікарі знають, як це правильно робити, використовуючи системи спостереження, створюючи спеціальні умови, своєчасно реагуючи у разі виникнення ускладнення тощо.
Дітям не лікують зуби, якщо дитину доводиться тримати, фіксувати їй голову, – каже Євген Комаровський, – у багатьох країнах навіть 3-місячній дитині, коли роблять щеплення в ніжку, в стегно, шкіру на місці уколу змащують маззю з анестетиком, щоб їй не було боляче. Так і має бути.