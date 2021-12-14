Чи можна лікувати зуби під наркозом дитині - відповів лікар Комаровський

Введення в загальний наркоз, а не седація (седація в стоматології є зануренням пацієнта в стан фізичного та емоційного розслаблення, іноді навіть навіть сну) при лікуванні зубів у дітей дуже непокоїть батьків. Чи можна вводити дітей у стан загального наркозу під час лікування зубів, пояснив популярний дитячий лікар Євген Комаровський, повідомляє Сьогодні.

Використання стану загального наркозу у дитячій стоматології – це загальноприйнята світова практика.

Людині, яка звертається за медичною допомогою, не повинно бути боляче – відзначив кандидат медичних наук, – Тому фраза "потерпіть" – абсолютно неприпустима у медицині 21 стопіччя.

Якщо вам боляче в кабінеті лікаря, то ви явно не знаходитесь в країні з цивілізованою медициною.

Зараз є безліч варіантів препаратів для сучасного введення у стан наркозу. Лікарі знають, як це правильно робити, використовуючи системи спостереження, створюючи спеціальні умови, своєчасно реагуючи у разі виникнення ускладнення тощо.