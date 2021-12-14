Путін готується до переговорів із Сі Цзіньпіном

Президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін 15 грудня 2021 року проведуть переговори у форматі відеоконференції, повідомляє ТАСС.

"Будуть підбиті підсумки спільної роботи з розвитку російсько-китайського всеосяжного стратегічного партнерства у 2021 році та обговорено пріоритети співпраці на подальшу перспективу" , - інформує пресслужба Кремля.

Планується також обмін думками щодо актуальних глобальних та регіональних питань, додали у Кремлі.

Раніше в понеділок про майбутні переговори оголосив офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн. Інших подробиць китайська сторона не наводила.