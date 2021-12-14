Кому треба повторно подати документи на субсидію

Більшості громадянам України перепризначили субсидії на комунальні послуги автоматично. Деяким українцям все ж доведеться повторно подати документи, повідомляє УНІАН.

Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Факт". За її словами, перепризначення субсидій відбувалося на підставі наявної в реєстрах інформації.

"Винятком були випадки, коли необхідно надати або підтвердити ті, чи інші дані, які могли змінитися. Наприклад, якщо одержувач субсидії раніше не надавав свої банківські реквізити для перерахування монетизованої субсидії" , – пояснила глава Мінсоцполітики.

При цьому вона зазначила, що підтвердити право на субсидію повинні:

українці, які отримували її за фактичним місцем проживання;

українцям, яким вона призначалася без урахування зареєстрованих членів сім'ї, але не проживають за місцем реєстрації.