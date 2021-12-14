Що очікується на валютному ринку у вівторок

Різкий розворот тренду вгору, що відбувся на міжбанківському валютному ринку в понеділок 13 грудня, породив безліч питань, головне з яких: чи продовжиться цього тижня зміцнення національної валюти, чи Національний банк позначив «дно»? Відповідь ми можемо отримати вже сьогодні.

Фактори, які раніше сприяли тиску на гривню, перестали діяти ще минулого тижня (за винятком політичної напруженості, але тут ситуація відносно стабільна), а зниження активності покупців валюти на тлі зростаючої пропозиції від експортерів цілком може дозволити національній валюті відвоювати у долара ще хоча б 10 -20 копійок. У нинішній ситуації саме наміри Національного банку та його дії на міжбанку визначатимуть подальшу поведінку курсу долара. Ще однією знаковою подією для валютного ринку може стати сьогоднішній аукціон Міністерства фінансів; на ньому інвесторам запропонують ОВДП у гривні терміном на 3, 6, 12 місяців, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років, а також ОВДП у доларах терміном на 2 роки та ОВДП у євро терміном на 1 рік. Якщо іноземні інвестори виявлять інтерес до українських цінних паперів, то вони можуть почати продавати валюту для їх купівлі, і це ще сильніше збільшить пропозицію доларів, а отже, сприятиме зниженню курсу.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,90/27,00 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва у понеділок спочатку падав, а потім зростав. Вранці "американця" почали продавати по 26,97-26,98 гривень. До обіду він подешевшав до 26,90-26,92 гривень, а до 17 години долар продавали вже по 27,00-27,02 гривень. Сьогодні вранці продаж у Києві стартуватиме з 26,99-27,00 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Сьогодні рівноймовірні як зростання, так і зниження безготівкового, а за ним – і готівкового долара. Тренд на міжбанку задасть напрямок для готівкового ринку.

Євро на ринку FOREX у понеділок спробував скоригуватися вниз після зростання минулої п'ятниці, але зміг опуститися лише до позначки 1,1258 долара. На цьому рівні його почали купувати і він піднявся на 49 пунктів вище, до 1,1307. Вранці вівторка євро знову "дивиться вниз" і вже опустився до позначки 1,1271 долара. Готівковий євро в понеділок спочатку подешевшав з 30,40-30,45 до 30,35-30,37 гривень, а надвечір, слідуючи за готівковим доларом, зріс до 30,40-30,45 гривень. По 30,40-30,45 гривні його почнуть продавати і сьогодні вранці. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Як і для готівкового долара сьогодні рівноймовірні як зростання, так і зниження цінника на готівковий євро.

Російський рубль у понеділок спочатку виріс до 73,25 за долар, а надвечір опустився до 73,70. Різкі коливання світових цін на нафту, які останнім часом можуть зростати та падати на 5% за день, а також зміцнення американського долара тиснуть на російську валюту. Вранці вівторка він торгується у вузькому діапазоні 73,47-73,57 доларів. Готівковий рубль у Києві в понеділок, як і минулого тижня, продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його продаватимуть і сьогодні; можливість зміни навіть на пару копійок за 10 рублів сьогодні невелика.