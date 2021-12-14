На Москву обрушився найсильніший за 30 років снігопад

На Москву обрушився сильний снігопад. У російській столиці випала п'ята частина місячної норми опадів. Подібного снігопаду цього дня у місті не спостерігалось майже 30 років, повідомляє РИА Новости.

За добу у Москві випало 56 міліметрів опадів, що становить 20% від місячної норми опадів. Синоптик Євген Тишковець зазначив, що таких потужних снігопадів на опорній метеостанції ВДНГ цього дня не було з 1993 року, коли метеорологи зафіксували дев'ять міліметрів.

Станом на ранок 14 грудня через сильний снігопад понад 30 рейсів затримано або скасовано у трьох московських аеропортах - "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво".

Оскільки сніг іде ще з вечора, москвичам заздалегідь порекомендували відмовитися у вівторок від поїздок на автомобілях.