У глибинах Тихого океану зняли химерну рибу

У водах Тихого океану біля узбережжя Каліфорнії дослідники помітили химерну рибу з напівпрозорою головою, з якої видно зелені очі, що світяться, повідомляє novyny.live.

Як зазначається, схожу на чужинця рибу виявили вчені Дослідницького інституту акваріума Монтерей-Бей за допомогою дистанційно керованого транспортного засобу. Цю глибоководну істоту називають ячмінною рибою.

Тіло цієї риби переважно темне. У місці зазвичай розташовані очі, у неї є два невеликі заглиблення. Самі ж її очі являють собою дві зелені кулі, що світяться, і розташовані вони дещо вище.

Завдяки такому положенню очей риба може сканувати воду поверх себе у пошуках їжі, оскільки мешкає вона дуже глибоко.

Гострий зір у цих риб, як стверджують біологи-еволюціоністи, виник через суворі умови проживання, куди не може потрапити сонячне світло. Морські біологи також виявили, що вони використовують великі пласкі плавці, щоб залишатися нерухомими у воді.

Навколишнім істотам складно помітити цих риб у воді. Ячмова ж риба здатна вдало полювати на дрібну рибу: коли потрібний шматок знайдений, вона нападає з темряви і швидко поглинає свою здобич.