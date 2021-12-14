Топ-3 способи боротьби із замерзлим склом автомобіля

Водіям дали цінні поради, як очистити лобове скло автомобіля від інею та льоду. Про це повідомляє видання Express, повідомляє Судово-юридична газета.

Експерти назвали три найтоповіші способи боротьби із замерзлим склом автомобіля.

Спеціальне покриття

Такий варіант вважається найзатратнішим, бо спочатку доведеться це саме покриття шукати, а потім купити за чималу суму. Однак ця річ, яку виготовляють із легких матеріалів, дуже стійка. Тому навіть у найгіршу погоду вона здатна вистояти на захисті вашого лобового скла.

Цікаво, що скло варто не просто «укрити», а й після зафіксувати захист — щоб було надійніше.

Ну і певний плюс спецзахисту в тому, що він купується далеко не на один сезон.

Харчова плівка

Перш ніж залишити машину на всю ніч на вулиці, обклейте її вікна шматками харчової плівки. Вранці залишиться лише їх відклеїти та легенько протерти вікна.

Вода

Цей варіант очищення є найпростішим і тому популярним. Коли часу обрізають, то очистити лобове скло можна за допомогою теплої води.

Просто наберіть її в пляшку і хлюпніть на скло. Важливо не перестаратися з температурою, щоб поверхня лобовушки не тріснула через це.

Більшість водіїв справді визнають цей спосіб найзручнішим.