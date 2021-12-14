Ломаченко очолив рейтинг за точністю силових ударів
Український боксер найточніше завдає силові удари. За цим показником він випередив самого Сауля Альвареса, повідомляє Сьогодні.
Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко нещодавно впевнено переміг Річарда Коммі. І очолив рейтинг найкращих боксерів світу за точністю силових ударів.
48,4% силових ударів Ломаченка відчули його суперники. На другому місці Джервонта Девіс із показником 47,7%. У трійку потрапив Теренс Кроуфорд – 47%.
А ось найкращий боксер незалежно від вагової категорії Сауль Альварес на четвертій позиції (46,6%).
Зазначимо, що Василь Ломаченко став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа.