Ломаченко очолив рейтинг за точністю силових ударів

Український боксер найточніше завдає силові удари. За цим показником він випередив самого Сауля Альвареса, повідомляє Сьогодні.

Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко нещодавно впевнено переміг Річарда Коммі. І очолив рейтинг найкращих боксерів світу за точністю силових ударів.

48,4% силових ударів Ломаченка відчули його суперники. На другому місці Джервонта Девіс із показником 47,7%. У трійку потрапив Теренс Кроуфорд – 47%.

А ось найкращий боксер незалежно від вагової категорії Сауль Альварес на четвертій позиції (46,6%).

Updated Power Conn. Pct. Leaders – All Fighters Lomachenko 48.4% Tank Davis 47.7% Crawford 47.0% Canelo 46.6% Thurman 46.6% Spence 46.3% Benavidez 46.0% Loma landed 58.2% vs Commey - CompuBox (@CompuBox) December 13, 2021

Зазначимо, що Василь Ломаченко став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа.