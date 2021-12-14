Ломаченко очолив рейтинг за точністю силових ударів

Ломаченко очолив рейтинг за точністю силових ударів

Український боксер найточніше завдає силові удари. За цим показником він випередив самого Сауля Альвареса, повідомляє Сьогодні.

Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко нещодавно впевнено переміг Річарда Коммі. І очолив рейтинг найкращих боксерів світу за точністю силових ударів.

48,4% силових ударів Ломаченка відчули його суперники. На другому місці Джервонта Девіс із показником 47,7%. У трійку потрапив Теренс Кроуфорд – 47%.

А ось найкращий боксер незалежно від вагової категорії Сауль Альварес на четвертій позиції (46,6%).

Зазначимо, що Василь Ломаченко став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа.

Новини

analytics