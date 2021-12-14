Російська співачка Нюша народила другу дитину: перші деталі

Російська співачка Нюша (Ганна Шурочкіна) у вівторок, 14 грудня, народила сина. Для 31-річної артистки це друга дитина – вона вже виховує 3-річну дочку Сімбу, повідомляє Обозреватель.

Пологи пройшли в Дубаї (ОАЕ). Про це повідомив Telegram-канал. Зазначимо, що ще 13 грудня співачка ділилася у своєму Instagram-акаунті селфі та фото з животом.

"Кожен момент – це диво" , – підписала вона знімки англійською мовою.

Нюша в день перед пологами. Джерело: Instagram-сторінка nyusha_nyusha

Вперше Нюша стала мамою у 2018 році. Дівчинка, названа незвичайним ім'ям – Симба – народилася від чоловіка зірки Ігоря Сівова. Він також є батьком другої дитини співачки.