Кіпр вводить обов'язкову здачу експрес-тестів на COVID для туристів

У Кіпрі з 15 грудня вводиться обов'язкове проведення експрес-тестів на коронавірус для туристів. Про це заявила прес-служба Консульського відділу посольства України в Республіці Кіпр, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що пасажири, які прибувають до Кіпру, зобов'язані здати експрес-тест через 72 години після прибуття. Тести будуть безкоштовними за наявності посадкового талона та документа, що засвідчує особу. Особи, щеплені бустерною дозою, проходити тестування не зобов'язані.

Крім того, з 15 грудня запроваджується обов'язковий карантин у державних карантинних центрах для всіх осіб, у яких підтверджено штам Омікрон або будь-який інший майбутній вид його мутації. Особи, які контактували з такими хворими, повинні перебувати на самоізоляції незалежно від наявності у них усіх необхідних доз вакцинації.

Також з 15 грудня по 31 січня 2022 року доступ до громадських заходів, таких як святкування ювілеїв, хрестин та закладів харчування в готелях, дозволяється тільки для щеплених бодай першою дозою, за умови, що вони мають негативний результат експрес-тесту або ПЛР- тесту.

Скасовуються різдвяні заходи (якщо вони проводяться без дотримання протоколів), організовані приватними компаніями, організаціями та асоціаціями у приміщеннях та просто неба.