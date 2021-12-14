Зміни до Податкового кодексу та нове свято: порядок денний ВР
Сьогодні, 14 грудня о 10:00 Верховна Рада збереться на пленарне засідання, під час якого парламентарі розглянуть зміни до Податкового кодексу та ще низки законопроектів. Про це з посиланням на порядок денний Ради, пише Мария Кучерявец, РБК-Україна.
Зокрема, народні депутати завершать розгляд проектів ухвал, які пропонують скасувати ухвалення закону про внесення змін до Податкового кодексу.
Так, засідання розпочнеться з розгляду постанов про скасування рішення Верховної Ради від 30.11.2021 про прийняття у другому читанні та загалом відповідного законопроекту.
Крім цього, парламентарі розглянуть законопроекти:
- внесення змін до ЗУ "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630);
- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (4220);
- про внесення змін до Кодексу України щодо процедур банкрутства (4409);
- про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях (6359);
- внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури (5465);
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (6306);
- про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День Української Державності (5864);
- про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства (4668);
- про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (5694).