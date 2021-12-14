Зміни до Податкового кодексу та нове свято: порядок денний ВР

Сьогодні, 14 грудня о 10:00 Верховна Рада збереться на пленарне засідання, під час якого парламентарі розглянуть зміни до Податкового кодексу та ще низки законопроектів. Про це з посиланням на порядок денний Ради, пише Мария Кучерявец, РБК-Україна.

Зокрема, народні депутати завершать розгляд проектів ухвал, які пропонують скасувати ухвалення закону про внесення змін до Податкового кодексу.

Так, засідання розпочнеться з розгляду постанов про скасування рішення Верховної Ради від 30.11.2021 про прийняття у другому читанні та загалом відповідного законопроекту.

Крім цього, парламентарі розглянуть законопроекти: