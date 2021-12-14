Ціна газу в Європі перевищила $1400

Ціна газу в Європі на відкритті біржових торгів у вівторок зросла на 5,3% і піднялася вище за $1 400 за 1 тис. куб. м вперше з початку жовтня свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє ТАСС.

Ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах станом на 09:04 зросла до $1425 за 1 тис. куб. м, або €122,195 за МВт⋅год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт⋅год).

Станом на 09:10 ціна газу росла на 5,5%, досягнувши позначки $1 428 за тис. куб. м, або €122,5 за МВт⋅год.

На день раніше, 13 грудня, біржові торги газом у Європі закрилися на позначці $1 369 за тис. куб. м.