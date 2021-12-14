Toyota планує представити 30 моделей електромобілів

Найбільша в Японії автомобілебудівна корпорація Toyota Motor має намір до 2030 року представити 30 моделей електромобілів. Про це у вівторок під час прес-конференції оголосив президент автоконцерну Акіо Тойода, повідомляє ТАСС.

"Ми плануємо представити 30 моделей електромобілів до 2030 року, - сказав Тойода. - Крім того, ми розраховуємо, що до 2030 року обсяг продажів наших електромобілів досягне позначки 3,5 млн одиниць".

Президент також оголосив, що "Тойота має намір до 2035 року досягти вуглецевої нейтральності своїх підприємств". Крім цього, автоконцерн "збільшить обсяг інвестицій у розробку батарей для електромобілів з 1,5 до 2 трлн єн [з $13,2 до $17,6 млрд]" , наголосив Тойода.

Очікується, що продажі першого електромобіля автоконцерну - кросовера Toyota bZ4X - розпочнуться з середини 2022 року у низці регіонів світу, включаючи Японію, Північну Америку, Китай та Європу. Зараз у автоконцерну у модельному ряді електромобілі відсутні. Компанія пропонує безліч гібридів та автомобіль на водні Mirai, проте ця модель практично не має попиту.

Уряд Японії наприкінці минулого року схвалив новий план скорочення викидів парникових газів, який у тому числі ставить за мету до середини 2030-х років відмовитися від виробництва повністю бензинових та дизельних автомобілів. Документ зачіпає загалом 14 галузей, таких як житлове будівництво, розвиток водневої енергетики тощо. За оцінками японського уряду, прийнята стратегія розвитку повинна в результаті стимулювати економіку країни та створити економічний ефект у розмірі майже 900 млрд доларів до 2030 року та більше 1,8 трлн протягом наступних 20 років.