Ані Лорак блиснула стегнами у міні сукні

Нещодавно Кароліна зачарувала соцмережі яскравим аутфітом на премії "Золотий грамофон", але дуже скоро зірка змінила образ більш відвертий, повідомляє Сьогодні.

На світлині, яку співачка опублікувала у Instastories вона позує в чорному міні з вирізом на стегні і глибокому декольте. Невже артистка відмовилася від білизни заради цього вбрання?

Ані Лорак позує у відвертій сукні / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Стрункі ноги Ані Лорак підкреслили довжину сукні та босоніжки на підборах. І хоча дивлячись на співачку в такому вбранні стає дещо прохолодно, варто зазначити, що Лорак виглядає приголомшливо.