Туреччина та Вірменія розпочали примирення із запуску чартерів

Туреччина та Вірменія відновлять чартерні рейси між країнами. Про це оголосив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу під час обговорень бюджету у Великих національних зборах Туреччини, посилаючись на місцевий телеканал, повідомляє РБК.

"Ми почнемо чартерні рейси до Єревану, столиці Вірменії", - розповів він.

Крім того, Міністр додав, що сторони також мають намір призначити представників для процесу нормалізації двосторонніх відносин.

Кордон між Вірменією та Туреччиною закрито з 1993 року. Спробу запустити процес нормалізації відносин між країнами було запущено у 2008 році, коли президентом Вірменії був Серж Саргсян.

У 2009-му сторони підписали у Цюріху протокол про встановлення дипвідносин та протокол про розвиток двосторонніх відносин. Обидва документи мали бути ратифіковані парламентами Туреччини та Вірменії, проте цього не сталося досі.