Nike придбала компанію, що випускає віртуальні кросівки

Компанія Nike оголосила про придбання RTFKT Studios, яку вона називає "провідним брендом, який використовує передові інновації для створення предметів колекціонування нового покоління, що поєднують культуру та ігри". Ця компанія випускає віртуальне взуття для метавсесвітів, повідомляє Ліга.net.

У лютому цього року у співпраці з художником-підлітком FEWOCiOUS компанія RTFKT продала 600 комплектів звичайних кросівок у парі з віртуальними лише за шість хвилин, заробивши на цьому $3,1 млн.

Оголошуючи угоду – не розкриваючи, скільки вона витратила, – Nike розмістила логотип-блискавку RTFKT поруч із власними відомими торговими знаками "галочки", Jumpman і Converse.