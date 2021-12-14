Біля Ради почали протестувати ФОПи

На площі перед Верховною Радою розпочався протест ФОПів. Підприємці вимагають від парламентаріїв ухвалення законопроекту 6376.

Про це повідомляє "Политика Страны" и в Telegram.

Цим законопроектом пропонується відстрочити до 1 січня 2023 року терміни розширеного застосування РРО платниками єдиного податку.

До речі, протестувальники представляють крило, яке відкололося від основного протестного руху “SaveФОП”, який очолює Сергій Доротич.

За твердженням Доротича, крило, що відкололося, пішло на домовленості з Офісом президента. Доротич та його прихильники вимагають скасування розширеного застосування РРО, а ті, хто сьогодні протестує під ВР, згодні на відстрочку розширеного застосування РРО.