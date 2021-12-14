Зеленський ушанував пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Сьогодні, у День ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Президент України Володимир Зеленський подякував пожежникам та військовим, науковцям, інженерам та робітникам, а також представникам інших професій, які брали участь у подіях 1986 року та сьогодні продовжують тримати станцію під контролем.

Про це повідомила пресслужба﻿ Офісу Президента.

"Долі радіоактивних речовин, що потрапили назовні внаслідок аварії на четвертому реакторі АЕС, на жаль, розпадатимуться ще довгі роки. Але людська пам'ять та повага героям Чорнобиля за їх подвиг та самопожертву не обмежені в часі і житимуть вічно", – зазначив Глава держави. .

Крім того, Володимир Зеленський висловив сподівання, що внесені до Верховної Ради України законопроєкти, які мають врегулювати прогалини та колізії, що існують у соціальному захисті ліквідаторів аварії, будуть ухвалені найближчим часом.