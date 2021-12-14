ВООЗ очікує зростання кількості смертей через штам "омікрон"

ВООЗ прогнозує подальше поширення омікрон-штаму, заявили у прес-службі організації, повідомляє РИА Новости.

"У міру збільшення кількості випадків <...> у всьому світі ми очікуємо появи інформації про кількість госпіталізованих випадків і навіть смертей" , - додали співрозмовники агентства.

Напередодні Великобританія повідомила про першу смерть від "омікрону".

"Багато країн усе ще не мають можливостей для послідовного аналізу зразків усіх випадків заражень або смертей, тому інформацію про смерті, викликані конкретним варіантом, може бути важко представити точно" , - вважають у ВООЗ.

Докладніші дані про тяжкість "омікрону" можуть з'явитися найближчими тижнями: має пройти час між інфікуванням та наслідками.