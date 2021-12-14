США показали Путіну два шляхи розв'язання конфлікту з Україною

США запропонували президенту Путіну два чітких шляхи вирішення конфлікту з Україною﻿. Про це повідомив спікер посольства США в Україні Деніел Лангенкемп, повідомляє РБК-Україна.

"Ми запропонували президенту Путіну два чітких шляхи: подальша агресія проти України, яка спричинить за собою надзвичайно високі витрати для Росії, тому що ми приймемо рішучі заходи, які ми навмисно не застосовували раніше, або альтернативу, якою є діалог і дипломатія. Ми дуже сподіваємося, що Путін вибере другий шлях" , - сказав він.

Дипломат додав, що США будуть робити висновки не за словами, а за реальними діями, які РФ зробить в найближчі тижні.