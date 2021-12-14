ВР спростила отримання громадянства іноземцям

Верховна Рада спростила набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.﻿﻿ Про це, посилаючись на трансляцію засідання парламенту, повідомляє Українська правда.

За проєкт закону №5630 у другому читанні проголосували 285 народних депутатів.

Ним вносять зміни до закону "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Цей законопроєкт спрямований на реалізацію указу президента від 13 серпня 2019 року "Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання" (№594/2019).

У першому читанні його прийняли 2 листопада цього року.