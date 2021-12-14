У Києві прикрасили головну новорічну ялинку країни
У Києві на Софійській площі вже нарядили головну новорічну ялинку країни. Відповідне фото опублікував Олексій Гончаренко у Telegram.
"Головна ялинка країни вже прикрашена", - написав депутат від "Євросолідарності".
Традиційно ялинку запалювали 19 грудня, у День Святого Миколая. Але цього разу її запалюватимуть раніше.
Як пояснили "Сегодня" організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни запалять 18 грудня о 17:00 за день до свята Миколая.
"Ми не знаємо причин перенесення дати. Робимо все, щоб новорічне містечко було готове до 18 грудня. Святкове запалення ялинки відбудеться цього дня, тоді ж відкриється все новорічне містечко на Софійській площі", - повідомили організатори.