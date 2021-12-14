У Києві прикрасили головну новорічну ялинку країни

У Києві на Софійській площі вже нарядили головну новорічну ялинку країни. Відповідне фото опублікував Олексій Гончаренко у Telegram﻿.

"Головна ялинка країни вже прикрашена" , - написав депутат від "Євросолідарності".

t.me/oleksiihoncharenko

Традиційно ялинку запалювали 19 грудня, у День Святого Миколая. Але цього разу її запалюватимуть раніше.

Як пояснили "Сегодня" організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни запалять 18 грудня о 17:00 за день до свята Миколая.