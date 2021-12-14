Водіїв попередили про новий вид шахрайства

Шахраї постійно вигадують нові способи обману довірливих водіїв. Так, останнім часом страхові компанії дедалі частіше стали фіксувати підставні дорожні аварії. Зловмисники спеціально влаштовують невеликі ДТП, щоб за чужий рахунок відремонтувати старі пошкодження автомобіля, повідомляє Today.ua.

Експерти вважають, що новий вид шахрайства почав поширюватися через те, що на дорогах з'явилися камери автофіксації порушень ПДР. Під їхнім постійним контролем імітувати ДТП складно. Саме тому шахраї почали підставляти свої автомобілі під справжній удар.

Для цього зловмисники обирають дільниці дороги, де обмежена швидкість. Навіщо? Відповідь очевидна. Щоб мінімізувати ризик травмування. Адже при ударі завжди є ризик травми. Найчастіше під удар підставляють старі автомобілі.

Страхові компанії стверджують, що один й той самий автомобіль може кілька разів бути фігурантом такої шахрайської схеми. Страховикам доводиться доводити факт шахрайства, а це дуже складно.

Внаслідок цього страхові компанії змушені витрачати багато часу на те, щоб розслідувати всі обставини ДТП. Часто факт шахрайства неможливо довести, і тоді страховим компаніям доводиться платити...