Вийшов трейлер фільму "Фантастичні тварини: таємниці Дамблдора"

Прем'єру фільму в Україні заплановано на 14 квітня наступного року. У Великій Британії він вийде на екрани 8 квітня, а в США - 15 квітня, повідомляє Корреспондент.

У Мережі з'явився перший трейлер фільму Фантастичні тварини: таємниці Дамблдора. Ролик з'явився на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine.

За сюжетом, професор Альбус Дамблдор, роль якого виконує Джуд Лоу, боротиметься з могутнім темним чарівником Геллертом Гріндельвальдом. Останній докладає всіх зусиль для захоплення контролю над магічним світом.

Також глядачі побачать магіозоолога Ньюта Скамандера. Він очолив безстрашну команду чарівників, чарівниць та одного хороброго маглівського пекаря.

Режисером американсько-британського фентезі став Девід Єйтс. Фільм побудований на основі сценарію британської письменниці Джоан Роулінг та сценариста Стіва Кловза.

Фантастичні тварини: таємниці Дамблдора - це приквел серії фільмів про Гаррі Поттера і третина серії фільмів Фантастичні звірі. Усього їх має бути п'ять.