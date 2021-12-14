Одна зі студій телеканалу "Рада" буде в ВР - джерело

Запуск оновленого телеканалу "Рада" намічено на завтра, 15 грудня, а одна зі студій перебуватиме у парламенті.

За інформацією джерел "Страны﻿", ведучим праймового ток-шоу на каналі "Рада" буде блогер Сергій Іванов, а денні та ранкові ток-шоу будуть вести колишні ведучі телеканалу ZIK Назар Довгий та Артем Бібік.

"Запуск у середу, а технічно канал не зовсім готовий, АСБ не добудований" , - заявило джерело.

Також він додав, що журналісти каналу "Рада" мають спеціальні костюми, щоб депутати відрізняли їх від інших ЗМІ.

Як повідомив Андрій Павловський, одна зі студій оновленого телеканалу "Рада" перебуватиме у стінах парламенту. Її встановлюють у кулуарах на другому поверсі.

t.me/pavlovskynews

t.me/pavlovskynews

t.me/stranaua

Парламентський телеканал "Рада" та газета "Голос України" отримають із держбюджету у 2022 році додаткові 320 млн. грн. Таку суму погодив бюджетний комітет. Раніше телеканалу вже було виділено на 2022 рік 58 млн. грн.