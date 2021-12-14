Президент Туреччини здійснить візит до України - Кулеба

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на початку 2022 року здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках заходу "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності".

За його словами, візит Ердогана для переговорів стратегічного рівня очікується на початку 2022 року.