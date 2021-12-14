Термін COVID-сертифікату після третьої дози не продовжать – МОЗ
Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям із медичними показаннями. Про це, посилаючись на брифінг головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ідеться про людей з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, тих, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію та пацієнтів з низкою інших імунодефіцитних станів. Тепер вони зможуть отримати додаткову дозу через 28-90 днів після другої дози", - пояснив Кузін.
За словами Кузіна, для того щоб отримати додаткову дозу, необхідно звернутися до сімейного або профільного лікаря.
"Важливо, що дія документа про вакцинацію не продовжуватиметься. Тобто документ діятиме 365 днів з дати введення другої дози", – додав головний санлікар.