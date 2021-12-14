Термін COVID-сертифікату після третьої дози не продовжать – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям із медичними показаннями. Про це, посилаючись на брифінг головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ідеться про людей з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, тих, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію та пацієнтів з низкою інших імунодефіцитних станів. Тепер вони зможуть отримати додаткову дозу через 28-90 днів після другої дози", - пояснив Кузін.

За словами Кузіна, для того щоб отримати додаткову дозу, необхідно звернутися до сімейного або профільного лікаря.