Екснападник "Шахтаря" про скандал за участі Селезньова

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Андрій Воробей висловився щодо до погроз Євгена Селезньова на адресу журналіста Андрія Сеньківа. Він осуджує дії форварда Минаю, повідомляє 24 Канал.

Ексфутболіст зазначив, що провокації були завжди, проте спортсменам не варто на це реагувати. Він наголосив, що Селезньов повинен стриманіше себе поводити.

"Я до цього ставлюся негативно. Журналісти пишуть іноді хороше, іноді погане. Завжди є задоволені, є незадоволені. І завжди будуть провокації. Тим більше, Жені треба бути стриманішим. Він зараз на перших сторінках, хоче рекорд побити. Він же не Вася із якогось села", – сказав Воробей.

Колишній гравець "гірників" додав, що форварду Минаю все ж таки варто зважувати всю інформацію та не робити поспішних заяв.