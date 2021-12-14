Названо нову користь стрибків зі скакалкою

Стрибки зі скакалкою корисні не тільки для здоров'я серцево-судинної системи, а й для зміцнення кісток, з'ясували фахівці Барселонського університету та спортивного центру високих досягнень в Іспанії, повідомляє Газета.ru.

У дослідженні брали участь 16 плавчих у віці 17-21 року — плавання не сприяє зміцненню кісток, і вчених цікавило, чи захистити кістки молодих спортсменок. Протягом 22 тижнів дівчини двічі на тиждень стрибали на скакалці по 20 хвилин. Щільність кісток оцінювалася за допомогою двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії – методу, який використовується також для діагностики остеопорозу, про це йдеться у статті наукового журналу Journal of Bone and Mineral Metabolism.

За час дослідження кісткова маса поперекового відділу хребта, шийки стегна і загалом кісток ніг збільшилася, жирова маса нижніх кінцівок зменшилася.

Крім стрибків зі скакалкою плавчини також займалися на віброплатформах, тому в подальших дослідженнях варто вивчити ефект стрибків окремо.

Помірне ударне навантаження змушує кісткову тканину перебудовуватися, що робить кістки щільнішими і захищає від переломів, пояснюють дослідники. Це, як вже було встановлено в ранніх дослідженнях, ефективно при остеопорозі, але, мабуть, може служити і способом захисту від нього. Так як остеопорозу більше схильні жінки, їм варто звернути особливу увагу на цю вправу.

Крім того, стрибки зі скакалкою покращують кровотік та сприяють циркуляції імунних клітин, підтримуючи імунітет, а також зміцнюють м'язи та сухожилля ніг та допомагають розвивати координацію рухів.