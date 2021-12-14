До "Розумної політики" приєднується депутат від "СН" - Разумков

Дмитро Разумков у кулуарах Верховної Ради заявив, що до МФО «Розумна політика» приєднується депутат від фракції «Слуга Народу» Любов Шпак, передає Telegram-канал﻿ "Политика Страны".

Тепер у МФО 25 осіб.

«Ми говорили про те, що МФО «Розумна політика» буде збільшуватися. Думаю, що це лише початок нашої спільної роботи» , – заявив Разумков.

Також він сказав, що «Розумна політика» збиратиме підписи і звертатиметься до Конституційного суду, щоб там дали свою позицію щодо ініціативи президента щодо множинного громадянства.