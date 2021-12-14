Дитяче Євробачення 2021: Україна виступить за номером 12

За результатами жеребкування Україна виступить на "Дитячому Євробаченні" під номером 12. Пісенний конкурс відбудеться вже цієї неділі, 19 грудня. Представлятиме нашу країну 14-річна вокалістка з Білої Церкви Олена Усенко з піснею "Важіль", повідомляє Обозреватель.

Фінал музичного змагання транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі "Дитячого Євробачення". Порядок виступів було визначено випадково під керівництвом продюсера, повідомляється на junioreurovision.tv.

Відкриє конкурс юна вокалістка Поліна з Німеччини, а останнім, під номером 19, виступить представник Португалії Сімао Олівейра.

З відео-влогу на YouTube-каналі "Суспільне Культура" стало відомо, що українська делегація вже перебуває у Парижі, де і відбудеться головна музична битва серед юніорів. Олена Усенко разом зі своєю професійною командою прилетіли до Франції та старанно готуються там до виступу.

Олена Усенко. Джерело: instagram.com/ellen_usenko

14-річна співачка зізналася, що дуже втомилася в дорозі та сподівається хоча б трохи відпочити у готелі.

Музику та слова для пісні 14-річна співачка написала сама. Джерело: instagram.com/ellen_usenko

На зборах із організаторами Євробачення учасникам розповіли про правила перебування на конкурсі. Усім присутнім щодня роблять експрес-тести на коронавірус.

"Ми завжди повинні знаходитися в масках. Потрібно дотримуватися соціальної дистанції, тому такі моменти як поцілунки та обійми тут обмежені. Залишити готель можна лише у разі репетицій або якихось офіційних зйомок. Можна вийти на пробіжку або в спортзал. Але просто поїхати подивитися місто чи прогулятися магазинами заборонено. Все для безпеки та здоров'я", – розповіла глава делегації Оксана Скибінська.

Усенко поділилася, що вже чекає божевільного графіка й готова підкорювати паризьку сцену. Також українка познайомилася з представниками інших країн та оцінила конкурентів. Вона багато репетирує прямо в готельному коридорі, сподіваючись, що їй вдасться здобути перемогу.

Усенко виступить на паризькій сцені 19 грудня. Джерело: instagram.com/ellen_usenko

Нагадаємо, Олена представить на "Дитячому Євробаченні" Україну з піснею "Важіль", з якою вона перемогла на етапі національних відборів. Слова та музику юна артистка написала самостійно.