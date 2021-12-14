Кулеба про переговори Зеленського та Путіна: організація не ведеться

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба уникнув відповіді на запитання журналіста про те, які відомства України та РФ розпочали переговори щодо організації прямого діалогу між президентами Зеленським та Путіним.

Про це повідомляє Телеграм-канал Pavlovsky NEWS.

Спочатку Кулеба уточнив, що такі переговори розпочато, але зараз вони призупинені.

"Наразі ці переговори не перебувають у активній фазі", – заявив міністр закордонних справ.

Відповідати, хто саме їх вів, не захотів.

При цьому Кулеба попросив журналіста Телеграм-каналу поважати своїх колег, які вже не мали до нього питань.