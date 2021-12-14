Байден нічого не вирішуватиме з Путіним за спиною України — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент США Джо Байден нічого не вирішуватиме з президентом РФ Володимиром Путіним за спиною України, повідомляє Новое время.

"Адміністрація США за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде" , - сказав він.

Очільник відомства додав, що така гарантія звучала під час двосторонніх контактів на всіх рівнях.

За словами Кулеби, якщо буде наступний раунд розмови Байдена та Путіна, то буде наступний раунд розмови Байдена та Зеленського.