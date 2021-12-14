В Україні є загроза повторного спалаху коронавірусу – експерт

У Європі зараз найбільший за всю історію пандемії рівень захворюваності на COVID. Через що є ризик нового спалаху коронавірусу в Україні. Про це, із посиланням на онлайн-брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганіченка, пише Анастасия Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, ситуація в країнах ЄС, в яких стався спалах, почав покращуватися, але цей спалах почав перекидатися на інші країни.

"Це є прямою загрозою для України. Може розпочатися повторний спалах та найбільший ризик серед регіонів України – це західна частина", – заявив він.

Ганіченко назвав дві причини: низький рівень вакцинації та дві області із потенційно критичною ситуацією – Закарпатська та Волинська.