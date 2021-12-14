Зеленський 7 разів програв в суді за половину своєї каденції

Верховний Суд задовольнив 7 позовів до Президента Володимира Зеленського, встановивши порушення закону з боку глави держави. У двох випадках рішення вже є остаточним, в інших Велика Палата Верховного Суду розглядає апеляцію з боку Зеленського, повідомляє Бігус.інфо.

Першим позовом до Президента Зеленського, який Верховний Суд задовольнив, був позов Володимира Горковенка – члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Його Зеленський у травні 2019 року спробував звільнити, скасувавши указ Петра Порошенка про його призначення.

Такі дії Зеленського Верховний Суд визнав незаконними у грудні 2019 року. Велика Палата Верховного Суду відмовила Зеленському у задоволенні апеляції в травні 2021 року. Суд наголосив, що укази про призначення є індивідуальними актами одноразової дії і людину неможливо звільнити, просто скасувавши такий акт. Схожа ситуація була з суддею КС Олександром Тупицьким.

Це дало підставу Володимиру Горковенку пригадати Володимиру Зеленському його передвиборчу обіцянку: “Якщо я колись в житті порушу закон – я піду сам”. Тому він написав звернення в Офіс Президента із запитанням, чи планує Президент свою обіцянку виконати.

“Щодо обіцянки кандидата в Президенти України В. Зеленського залишити посаду в разі свідомого порушення ним закону… …вона зроблена в контексті розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою, і позиція Глави держави з цього питання залишається незмінною” , – йшлося у відповіді, наданій Горковенку.

Успішні позови до Володимира Зеленського подали також Артур Герасимов, Володимир Ар’єв та Георгій Логвинський. Їм, як народним депутатам 8 скликання, Петро Порошенко присвоїв дипломатичні ранги у зв’язку з їхньою роботою в українській делегації у ПАРЄ. У вересні 2019 року Володимир Зеленський скасував відповідні укази Порошенка, як “безпідставні”.

Втім, у справах за позовами Тупицького, Герасимова, Ар’єва і Логвинського президент Зеленський подав апеляції. Рішень Великої Палати Верховного Суду у цих справах ще немає.

Натомість законної сили набуло рішення Верховного Суду задовольнити позов до Володимира Зеленського, поданий мешканцем Мелітополя Віктором Ващенком, який є інвалідом війни. Він поскаржився на те, що Зеленський не відповів особисто на його звернення. За Законом “Про звернення громадян” Президент має особисто відповідати на звернення осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Верховний Суд у лютому 2020 року визнав бездіяльність Президента протиправною і зобов’язав Зеленського розглянути звернення відповідно до Закону. Проте в листопаді цього року Ващенко сказав, що так і не отримав відповіді на своє звернення.

Ще однією справою, в якій Верховний Суд задовольнив позов до Володимира Зеленського, став позов В’ячеслава Плескача щодо ненадання інформації у відповідь на запит. Це сталося у вересні 2021 року. На це рішення Володимир Зеленський також подав апеляцію.

В Офісі Президента проігнорували запит на коментар щодо правових позицій Президента у цих справах, не надавши на нього жодної відповіді.