Новий канцлер Австрії підтримав запуск "Північного потоку-2"

В Австрії новий канцлер Карл Негаммер виступив за запуск Північного потоку-2. За його словами, російський газопровід "є важливим проєктом, який дає Європейському Союзу безпеку постачань", повідомляє ЛігаБізнес.

"Я очікую, що Північний потік-2 незабаром можна буде ввести в експлуатацію, як і планувалося", – сказав канцлер в інтерв'ю Die Welt.

Негаммер вважає, що Північний потік-2 та ескалація Москви на Сході України не пов'язані. Більше того, блокування труби "лише зашкодить ЄС". Він заявив, що необхідно, щоб країни ЄС були забезпечені енергоресурсами з якомога більшої кількості джерел та "мали відповідні трубопроводи".

Канцлер не погодився з позицією США використати газопровід як важіль впливу на Кремль через агресію щодо України.