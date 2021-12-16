Місячний календар на січень 2022: для бізнесу та особистого життя

Місячний календар на січень 2022 року допоможе спланувати графік справ, зустрічей, переговорів та інших важливих заходів з урахуванням фаз Місяця. В астрології вважається, що супутник Землі може впливати на різні сфери життя, повідомляє Обозреватель.

Деякі місячні дні можуть бути небезпечними, коли слід проявляти особливу обережність та контролювати наплив емоцій. Докладніше про сприятливі та несприятливі дати місяця читайте далі.

Сприятливі місячні дні в січні 2022 року

Дні 4, 5, 6, 11, 12, 19, 20 та 27 січня загалом сприятливі для бізнесу та особистої сфери.

Несприятливі місячні дні в січні 2022 року

Дні 2, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21 та 22 січня загалом невдалі для знайомств, нових починань, бізнесу та інших сфер.

Решта місячних днів січня 2022 року є нейтральними.

Фази Місяця в січні 2022 року

Молодик – 2 січня о 20:36 за Києвом.

Повний місяць – 18 січня о 01:51 за Києвом.

Спадаючий Місяць – 1 січня і 19-31 січня.

Зростаючий Місяць – 3-17 січня.